Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei-Anwärter reanimiert Mitreisenden

Dortmund (ots)

Heute Morgen (22. September) handelte ein junger Bundespolizist, welcher sich noch in der Ausbildung befindet, vorbildlich. Der Gesundheitszustand eines Reisenden verschlechterte sich in einem Schnellzug drastisch.

Gegen 06 Uhr bestieg ein angehender Bundespolizist in Hagen den IC 2245 in Richtung Dortmund. Während der Fahrt kam der zivilgekleidete Beamte in ein Gespräch mit einem Reisenden. Der ältere Mann benötigte Hilfe bei seiner Zugverbindung. Während der Konversation lehnte er sich dann nach vorn. Zunächst schien es, als ob der Senior etwas aus seinem Gepäckstück entnehmen wolle. Als der Reisende jedoch in dieser Stellung verharrte, vergewisserte sich der 19-Jährige nach dessen Wohlbefinden. Die Augen des 71-Jährigen waren weit aufgerissen und er atmete schwer. Zudem röchelte er.

Unverzüglich leitete der Polizeianwärter Erste Hilfe-Maßnahmen ein, überprüfte die Vitalfunktion des Mannes und brachte ihn in die stabile Seitenlage. Als seine Atmung jedoch aussetzte, begann der Beamte sofort mit einer Herz-Rhythmus-Massage. Gleichzeitig bat er einen Mitreisenden darum, den Zugbegleiter aufzusuchen. Dieser alarmierte dann die Bundespolizei und verständigte den Rettungsdienst. Ein im Zug befindlicher Arzt übernahm gemeinsam mit dem jungen Polizisten die erforderlichen, medizinischen Maßnahmen.

Rettungskräfte nahmen den Deutschen nach Ankunft im Hauptbahnhof Dortmund in Empfang und brachten ihn in eine Spezialklinik.

