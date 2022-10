Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei am Airport Weeze; 38-jähriger Slowene verhaftet

Bild-Infos

Download

Kleve - Weeze (ots)

Am Donnerstagabend, 20. Oktober 2022 um 18:45 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Zagreb einen 38-jährigen Slowenen. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach mit einem Haftbefehl wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gesucht wurde. Hiernach musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 900 EUR bezahlen oder eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Der Mann zahlte die fällige Geldstrafe bei der Bundespolizei ein und durfte dann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Zagreb ausreisen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell