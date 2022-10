Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt internationalen Haftbefehl auf der Bundesstraße B 9 in Kranenburg

Kleve - Kranenburg (ots)

Am Montag, 18. Oktober 2022 um 18:45 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Bundesstraße B 9 in Kranenburg einen 34-jährigen Rumänen nach der Einreise aus den Niederlanden. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die rumänischen Behörden ihn mit einem europäischen Auslieferungshaftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis suchten. Der Rumäne wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Durch die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf wurde eine Festhalteanordnung bis zum 18. Oktober 2022 angeordnet. Daraufhin hat die Bundespolizei am Dienstagvormittag den Rumänen am Amtsgericht Kleve dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell