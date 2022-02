Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mauer ins Gleisbett gestürzt - Bundespolizei sperrt Strecke in Hagen

Hagen - Gevelsberg (ots)

Gestern Mittag (19. Februar) sperrten Bundespolizisten die Strecke der S8 zwischen dem Hauptbahnhof Hagen und Hauptbahnhof Gevelsberg. Mutmaßlich aufgrund des Sturms, ist die Mauer eines Betriebes nahe den Gleisen umgestürzt.

Gegen 11:00 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter, die den Schaden festgestellt hatten, die Bundespolizei in Hagen. Eine Mauer nahe der Bahnstrecke am Hagener Hauptbahnhof sei umgestürzt. Große Teile der Mauer würden nun in den Gleisen liegen. Die Einsatzkräfte ließen die betroffene Strecke der S8 von Hagen nach Gevelsberg sperren.

Mitarbeiter der Firma trafen wenig später ein und begannen die Strecke von den Ziegelsteinen zu befreien.

Die Mauer hat mutmaßlich nicht der Witterung standgehalten. Das Sturmtief "Zeynep" sorgte am selben Tage für erhebliche Beeinträchtigung im Bahnverkehr.

