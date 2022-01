Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drei unbekannte Täter werfen Steine auf einen Zug in Langenfeld

Düsseldorf, Langenfeld (ots)

Ein Zug wurde in Langenfeld in der Nacht von Freitag auf Samstag (31.12./01.01.), 00.50 Uhr, von drei unbekannten Personen mit Steinen von einer Brücke beworfen. Die Bundespolizei leitete gegen die Unbekannten wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr Ermittlungen ein.

Ein Triebfahrzeugführer fuhr den RE 1 mit der Zugnummer 26844 als drei Personen von der Brücke der Kalkhecker Straße in Langenfeld Steine warfen. Die Steine landeten auf der Windschutzscheibe des Zuges. Der Triebfahrzeugführer leitete einen Nothalt ein und informierte die Bundespolizei.

Mögliche Tatverdächtige konnten Beamte der Bundespolizei vor Ort nicht mehr antreffen. Die Windschutzscheibe hatte leichte Beschädigungen durch den Aufprall der Steine. Rund 70, im Zug befindliche, Reisende blieben unverletzt. Nach der Beweisaufnahme konnte der Triebfahrzeugführer mit dem RE 1 seinen Weg fortsetzen. Eine Nahbereichsfahndung wurde verlief negativ. Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

