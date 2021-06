Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Trotz aggressivem Angriff - Opfer rettet Täter vor Sturz ins Gleis

Köln (ots)

Gestern Nacht (21. Juni) eskalierte ein Mann auf dem S-Bahnsteig am Kölner Hauptbahnhof. Erst schlug er eine Minderjährige auf den Hinterkopf und attackierte danach ihren Begleiter. Als er während der Rangelei ins Gleis zu fallen drohte, griff das Opfer beherzt zu und zog ihn zurück. Ein unbeteiligter Reisender klärte die Situation bis zum Eintreffen der Bundespolizei.

Montagnacht gegen 01:25 Uhr hörten Beamte der Bundespolizei lautes Geschrei vom S-Bahngleis 10/11 und eilten umgehend die Treppen hinauf. Vor Ort trafen sie auf eine Personengruppe, in mitten ein unbeteiligter 20-jähriger Kölner, der zwei Streitparteien trennte. Die Beamten verschafften sich einen ersten Überblick und nahmen alle Beteiligten der körperlichen Auseinandersetzung mit zur Dienststelle. Den Aussagen einer Zeugin und den beiden Opfern nach, betraten sie gegen 01:20 Uhr den Bahnsteig und informierten sich an der Fahrplanauskunft. Ein Mann folgte der Gruppe, starrte sie erst aus der Entfernung an und verringerte kontinuierlich den Abstand. Es kam zum Streitgespräch, woraufhin der 33-jährige Bulgare einer Jugendlichen (14) aus der Gruppe einen gezielten Faustschlag auf den Hinterkopf versetzte. Ihr 23-jähriger Begleiter wandte sich unmittelbar zu dem Schläger um und versuchte weitere Angriffe zu unterbinden. Leider erfolglos: Der leicht alkoholisierte, aggressive Mann schlug mit der geschlossenen Faust und traf den Geschädigten mehrmals am Kopf und dem Oberkörper. Durch eine Ausweichbewegung strauchelte der Bulgare plötzlich und war im Begriff in den Gleisbereich zu fallen. Entschlossen griff das eigentliche Opfer zu und zog den Angreifer zur Mitte des Bahnsteigs zurück. Obgleich zu diesem Zeitpunkt kein Zug auf dem Gleis fuhr, hätten die Verletzungen folgenschwer ausfallen können. Die beiden Geschädigten wurden durch die Schläge des Angreifers leicht verletzt, lehnten eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Eine durchgeführte Videoauswertung bestätigte den Tathergang und die Bundespolizisten fertigten eine Strafanzeige wegen "Körperverletzung".

