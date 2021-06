Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Handydieb auf frischer Tat - Sein Tag endet in der Zelle

Dortmund - Arnsberg (ots)

Samstagnachmittag (12. Juni) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen 28-Jährigen Handydieb fest, nachdem er versucht hatte einem Arnsberger gewaltsam das Smartphone zu entwenden.

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr, nutzte ein 29-Jähriger die Treppe am Vorplatz des Dortmunder Hauptbahnhofes, um zu den Bahnsteigen zu gelangen. Als er den auf der Treppe sitzenden 28-Jährigen passierte, griff dieser nach dem Smartphone, welches der Arnsberger in seiner Hand hielt. Dieser hielt das Handy allerdings fest.

Daraufhin attackierte der polizeibekannte Mann den Arnsberger mit Tritten und zerrte an ihm. Hierbei wurde das T-Shirt des Geschädigten beschädigt.

Einsatzkräfte der Bundespolizei bemerkten die Auseinandersetzung und nahmen den aggressiven polnischen Staatsbürger fest. Dabei fiel diesem eine Dose mit Drogen aus der Tasche. Die Beamten stellten diese sicher und verbrachten den Mann zur Wache der Bundespolizei.

Dort wurden sie während der Durchsuchung des Mannes erneut fündig. In seinen Taschen befanden sich fünf unterschiedliche Autoschlüssel.

Da der Mann sich weiterhin aggressiv verhielt und auch die Beamten fortwährend beleidigte, verbrachten diese ihn später in das Gewahrsam der Polizei in Dortmund.

Die Bundespolizei leitete ein weiteres Strafverfahren unter anderem wegen des versuchten Raubes und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. *BA

