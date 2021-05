BPOL NRW: Fahrkartenautomatenaufbruch im Zentrum Nord / Bundespolizei sucht Zeugen

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag (21. Mai) versucht, einen Fahrausweisautomaten am Bahnsteig des Bahnhof Münster-Zentrum Nord aufzubrechen. Es wurde versucht, die Vorderseite des Automaten aufzuhebeln, um an die innenliegenden Geldbehälter zu kommen. Trotz des Einsatzes von Werkzeugen und roher Gewalt hielt der Fahrkartenautomat dem Aufbruch stand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 bis 6.000 EURO. Bargeld wurde nicht erbeutet. In der Betriebszentrale der Westfalenbahn lief um 00:39 Uhr eine Störungsmeldung auf. Dies dürfte nach jetzigem Ermittlungsstand auch die Tatzeit sein.

Die Bundespolizei fragt:

Wer hat in der Nacht zum Freitag, 21. Mai im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 01:00 Uhr Beobachtungen im Bereich des Bahnhof Münster/Zentrum-Nord gemacht? Hinweise nimmt die kostenlose Hotline der Bundespolizei unter 0800 / 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Ende vergangenen Jahres hatte ein Gericht in Rheine drei Männer zu teils empfindlichen Geld- und Freiheitsstrafen wegen Aufbrüchen von Fahrausweisautomaten verurteilt. Elf Aufbrüche wurden Ihnen durch Ermittlungen der Bundespolizei nachgewiesen. Der Schaden betrug rund 130.000 EURO.

