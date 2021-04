Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Entenunfall auf der Strecke Lüdenscheid-Köln: Bundespolizei rettet verwaiste Entenküken

Bild-Infos

Download

Engelskirchen (ots)

Am 29.04.2021 gegen 10:00 Uhr erhielt die Leistelle der Bundespolizeiinspektion Köln einen Hinweis auf einen tragischen Einsatz: "Zug erfasste Entenmutter auf der Strecke Lüdenscheid-Köln bei Engelskirchen, Küken irren hilflos umher".

Die Bundespolizei war wenig später vor Ort und initiierte eine Gleissperrung, um die verwaisten Entenküken aus dem gefährlichen Gleisbereich zu retten. Anschließend konnte der Zugverkehr fortgesetzt werden. Die sieben Küken mussten nun artgerecht untergebracht werden, was zunächst gar nicht so einfach war. Zum Glück konnten die Beamten die Kleinen wohlbehalten an den zuständigen Jagdausübungsberechtigten übergeben.

Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung, auch von Personen, oft erst sehr spät wahrgenommen werden! Deshalb sind Bahnanlagen auch für Menschen kein Spielplatz. Mehr Informationen dazu: www.bundespolizei.de/Web/DE/Service/Mediathek/Downloads/bahnanlagen_keine_spielplaetze_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=5

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell