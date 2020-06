BPOL NRW: Tierischer Einsatz für Siegener Bundespolizei

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Nachdem mehrere Vierbeiner unberechtigter Weise die Gleise zwischen Kreuztal und Cölbe betraten, wurde die Siegener Bundespolizei alarmiert.

Donnerstagnachmittag erreichte die Bundespolizei ein "tierischer Einsatz": Ein Lokführer meldete mehrere Rinder am und im Gleisbereich in Rüppershausen. Aufgrund eines defekten Zaunes hatten die Vierbeiner den Weg zu und in die Gleise gefunden. Die Beamten der Siegener Bundespolizei trieben die vier jungen Rinder zurück auf ihre Wiese. Der Eigentümer der Tiere reparierte umgehend den defekten Zaun. Durch den Vorfall wurde der Zugverkehr kurzfristig eingeschränkt. Glücklicherweise kam es zu keinerlei Personen- oder Sachschäden.

