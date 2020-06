Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Dieb

Kleve - Straelen - Traunstein (ots)

Nach der Einreise aus den Niederlanden über die Autobahn 40 bei Straelen überprüften Beamte der Bundespolizei am Freitag dem 29.05.20 einen 26- jährigen Rumänen. Bei Überprüfung seiner Daten im Fahndungssystem stellte sich heraus, dass der Mann dringend tatverdächtig ist einen besonders schweren Fall des Diebstahls begangen zu haben und auf Grund dessen mit Untersuchungshaftbefehl gesucht wird. Dieser wurde am 14.05.20 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein durch das Amtsgericht Mühldorf am Inn erlassen. Der Mann wurde nach seiner Verhaftung dem Amtsgericht Geldern übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Kleve

Christa Kamaric



Telefon: 02821 7451 0

E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Emmericher Straße 92-94

47533 Kleve



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell