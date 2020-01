Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gelegenheit macht Diebe! - Reisender im Hauptbahnhof bestohlen - Bundespolizei durchsucht Wohnung von Tatverdächtigen

Dortmund - Ahlen - Witten (ots)

Nur kurz unaufmerksam war ein 34-jähriger Mann aus Ahlen gestern Morgen (5. Januar) im Dortmunder Hauptbahnhof. Dies soll ein 47-jähriger Taschendieb ausgenutzt haben. Er soll dem 34-Jährigen eine Tasche gestohlen haben und wurde dabei durch die Videoüberwachung aufgezeichnet. Da der Tatverdächtige bereits polizeibekannt ist, wurde nach Rücksprache mit der Justiz seine Wohnung durchsucht.

Gegen 12 Uhr informierte der 34-Jährige die Bundespolizei über den Diebstahl seines Eigentums. Nach Angaben des Ahleners hatte er in einem Geschäft im Dortmunder Hauptbahnhof etwas kaufen wollen. Dazu hatte er seine Reisetasche auf seinen Koffer hinter sich abgelegt. Diese Gelegenheit nutzte ein Taschendieb und flüchtete mit der Reisetasche.

Dank der Videoüberwachung im Hauptbahnhof, konnte der vermeintliche Täter identifiziert werden, denn dieser ist der Bundespolizei auf Grund mehrfacher Diebstahlsdelikte hinlänglich bekannt. Da der 47-Jährige eine S-Bahn in Richtung Witten nutzte, wurde die Staatsanwaltschaft informiert. Diese ordnete eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Algerier an. Bundespolizisten durchsuchten daraufhin die Wohnung in Witten. Die Beute des Mannes konnte jedoch nicht aufgefunden werden.

Dem 34-Jährigen entstand durch den Diebstahl ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Gegen den Wittener leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ein.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor den Tricks der Taschendiebe und gibt folgende Verhaltenshinweise:

- Nehmen Sie immer nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. - Hantieren Sie nie offen mit Bargeld. - Bewahren Sie niemals EC-Karte und PIN-Nummer zusammen auf. - Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. - Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. - Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. - Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck. - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Jacken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen. - Behalten Sie die Gepäckstücke im Blick. Seien sie besonders achtsam, wenn Sie das Gepäckstück abstellen müssen. Fixieren Sie in seinem solchen Fall Ihr Gepäck nach Möglichkeit, etwa zwischen den Beinen. Größere Gepäckstücke, die im Zug nicht in der Nähe Ihres Sitzplatzes untergebracht werden können, sichern Sie am besten in einem Schließfach am Wagenende oder mit einem Gepäck- oder Fahrradschloss. - Seien Sie achtsam, zum Beispiel wenn Sie angerempelt werden oder Ihre Kleidung scheinbar unbeabsichtigt beschmutzt wird. Dies könnte ein Trick sein, um an Ihr Geld zu gelangen.

