BPOL NRW: Nach mehreren Buntmetalldiebstählen auf der Strecke S 4 - Bundespolizei bittet Anwohner um Hinweise

Nachdem es an der S-Bahn-Strecke der Linie S 4 zu mindestens drei Buntmetalldiebstählen kam, bittet die Bundespolizei Anwohner im Bereich Dortmund Lütgendortmund/ Somborn um Hinweise.

Im August 2019 informierten Mitarbeiter der Bahn die Bundespolizei über mehrere Buntmetalldiebstähle, die sich im Bereich eines Eisenbahntunnels in Lütgendortmund (Strecke S 4) ereignet haben sollen.

Wie weitere Ermittlungen ergaben, entwendeten Unbekannte mindestens in drei Fällen Buntmetall aus dem Eisenbahntunnel zwischen Dortmund-Somborn und Dortmund-Lütgendortmund. Hierdurch entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls ein und fragt nun:

"Wer konnte im Zeitraum vom 07.08.2019 bis 27.08.2019 Beobachtungen im Bereich des Eingangs zum Eisenbahntunnel an der Bahnstrecke der S-Bahn 4, im Bereich der Straße Am Somborn/ einer Freifläche an der Stichstraße des Lütgendortmunder Hellwegs bzw. an einem Notausgang des Tunnels, welcher sich im Bereich des Lütgendortmunder Hellwegs Nr. 189 befindet, machen.

Hinweise nimmt die Bundespolizei über die kostenfreie Servicenummer 0800 6 888 000 entgegen.

