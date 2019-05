Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schwarzfahren/ Drogen/ Betrug - 35-Jähriger muss für 511 Tage in die Haft - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Bohum (ots)

Da half auch das falsch angegebene Geburtsdatum nicht. Am Ende hieß es für einen 35-jährigen 511 Tage Freiheitsstrafe.

Am Sonntagmorgen (26. Mai) gegen 04:00 Uhr überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 35-Jährigen im Bochumer Hauptbahnhof. Weil der Mann kein Ausweisdokument mit sich führte, gab er seine Personalien mündlich an. Die Angaben des Bochumers kamen den Bundespolizisten jedoch "spanisch" vor, weshalb seine Fingerabdrücke überprüften. Die ergaben dann seine tatsächlichen Personalien.

Dabei stellte sich heraus, dass zwei Haftbefehle gegen ihn vorlagen. Gleich zweimal war er in der Vergangenheit durch das Bochumer Amtsgericht verurteilt worden.

Im Juli 2013 wurde er wegen Diebstahls in fünf Fällen, unerlaubten Drogenbesitzes und Beförderungserschleichung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Im Jahr darauf, Februar 2014, wurde er erneut wegen unerlaubten Drogenbesitzes, versuchten Betrugs und Beförderungserschleichung zu einer Restfreiheitsstrafe von 146 Tagen verurteilt.

Offensichtlich konnte sich der 35-Jährige in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich den Freiheitsstrafen entziehen. Dies änderte sich am Sonntag. Bundespolizisten lieferten ihn in die Bochumer JVA ein, wo er die nächsten 1 ½ Jahre verbringen muss.

