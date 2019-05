Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

15. Polizei-Biker-Gottesdienst Hunderte Biker am 1. Juni 2019 in Sankt Augustin

Sankt Augustin

Am Samstag, dem 1. Juni 2019, ist es wieder soweit. Die Bundespolizei lädt zum 15. Polizei-Biker-Gottesdienst ein und Hunderte Motorradbegeistere aus dem In- und Ausland werden in Sankt Augustin erwartet. Darunter auch Polizeikräder aus Frankreich und den Niederlanden.

Unterstützt von der Stadt Sankt Augustin und der privaten Fahrergemeinschaft "Biker in der Bundespolizei" (BiB), organisiert die Bundespolizei dieses einzigartige Event mit Traditionscharakter.

Jeder ist willkommen und kann mitmachen!

Nach dem Motto: "Gemeinsam lenken und gedenken" wird mit einer Prozessionsfahrt und einem Gottesdienst den im Dienst getöteten Polizistinnen und Polizisten sowie den tödlich verunglückten Bikern gedacht. Darüber hinaus wird in diesem Jahr der "Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Rhein-Sieg" unterstützt. Um 15:00 Uhr beginnt die Aufstellung zu einer Motorrad-Prozession auf der Bundesgrenzschutzstraße in Sankt Augustin-Hangelar. Nach einem Segensgebet erfolgt gegen 15:30 Uhr eine Motorrad-Prozessionsfahrt durch das Stadtgebiet zum Gottesdienst (ca. 16:30 Uhr) in der Sankt Martinus Kirche in Niederpleis. Entlang der Prozessionsstrecke: "Bundesgrenzschutzstraße - Kölnstraße - Alte Heerstraße - Hennefer Straße - Bonner Straße (B56) - Wehrfeldstraße - Eibenweg - Niederpleiser Straße - Schulstraße - Hauptstraße - Am Kirchenberg" kann es zu kurzfristigen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen; hierfür bittet die Bundespolizei um Verständnis.

Die private Fahrergemeinschaft BiB führt aus Anlass des Polizei-Biker-Gottesdienstes in der Zeit vom 31. Mai bis 2. Juni 2019 ein "Biker-Camp" durch. Auf dem Festgelände am Flughafen Hangelar erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Informations- und Unterhaltungsprogramm.

Der Polizei-Biker-Gottesdienst ist eine "offene" Veranstaltung der Bundespolizei. Jeder kann mitmachen, jeder ist herzlich eingeladen und willkommen. Ob als Biker in der Prozession, als Zuschauer an der Fahrtstrecke, als Teilnehmer des Gottesdienstes oder Besucher des Biker-Camps.

Weitere Informationen bei der Bundespolizei Sankt Augustin unter 02241/ 238 - 1444 oder im Internet unter www.bundespolizei.de oder www.bundespolizeibiker.de.

Darüber hinaus ist im Biker-Camp vom 31. Mai bis 2. Juni 2019 rund um die Uhr ein "Biker- und Bürgerinfotelefon unter: 0151/ 25 866 998" geschaltet.

