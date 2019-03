Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Girls' Day bei der Bundespolizeiinspektion Kleve und im Bundespolizeirevier Kempen

Kleve - Kempen (ots)

Auch am 19. bundesweit stattfindenden Girls' Day beteiligte sich die Bundespolizeiinspektion Kleve und brachte 32 Mädchen den Beruf der Polizeibeamtin in Kleve und Kempen näher. Nach der Begrüßung durch unsere Kolleginnen wurden die unterschiedlichen Ausstattungsgegenstände vorgestellt und an- als auch ausprobiert. Bei einem Rundgang durch die Dienststelle konnten die Mädchen einen Einblick in die verschiedensten Arbeitsbereiche der Bundespolizeiinspektion in Kleve und im Bundespolizeirevier in Kempen erhalten. Die Abnahme von Fingerabdrücken sowie ein paar Tipps und Tricks aus dem Polizeitraining für die Selbstverteidigung wurden gezeigt und anschließend geübt. Auch die Diensthundführer der Bundespolizeiinspektion Kleve stellten mit ihren Hunden die interessante Arbeit im Rahmen einer Vorführung dar.

