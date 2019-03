BPOL NRW: Die Bundespolizei bietet 29 Schülerinnen und Schülern einen spannenden Tag im Rahmen des Girls- und Boys-Day 2019

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Im Revier der Bundespolizeiinspektion Aachen in Eschweiler hatten am Donnerstag, den 28.03.19 insgesamt 29 Schülerinnen und Schüler aus den umliegenden Schulen der Region die Gelegenheit den Berufsalltag einer Bundespolizistin beziehungsweise eines Bundespolizisten kennenzulernen. In dem abwechslungsreichen Programm wurde zunächst den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Organisation und Struktur der Bundespolizei erklärt. Danach erfolgte die Vorstellung eines Streifenfahrzeuges und die Ausrüstungsgegenstände eines Streifenbeamten. Sichtlich zeigten sich viele erstaunt, wie vielseitig und umfangreich die Ausstattung ist. Als Highlight der Veranstaltung war in diesem Jahr die Vorführung der Diensthunde. Die Diensthundeführer der Bundespolizeiinspektion Aachen führten den noch jungen Zuschauern die Unterordnung eines Diensthundes, sowie das Auffinden von Sprengstoffen vor. Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren sichtlich begeistert von dem Können der Diensthunde. Hier stellte sich auch der hohe Einsatzwert und die Schnelligkeit eines Diensthundes heraus, der unter anderem auch im Ernstfall eine Halbgruppe Beamter ersetzen kann. Die Kids sparten am Ende der Vorführung nicht mit Applaus für die "Partner mit der kalten Schnauze". Den interessierten Mädchen und Jungen stand während des Girls- und Boys-Day auch der Einstellungsberater Polizeioberkommissar Hermann Pesch zur Verfügung. Er beantwortete alle Fragen, die die Einstellung bei der Bundespolizei betrafen. Die zurzeit laufende Einstellungsoffensive bei der Bundespolizei könnte vielleicht ein Grund mehr sein, sich für den mittleren oder gehobenen Dienst zu bewerben. Der Beruf als Bundespolizeibeamtin oder des Bundespolizeibeamten bietet jedem eine gute Zukunftsperspektive und Vielseitigkeit nach der Grundausbildung oder dem Polizeistudium. Nähere Informationen und Erreichbarkeiten der Einstellungsberater können der Internetseite der Bundespolizei unter: www.komm-zur-bundespolizei.de eingesehen werden.

