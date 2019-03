Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Steuern hinterzogen - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Düsseldorf

Als am gestrigen Tag eine Frau aus Puerto Plata kommend sich der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle stellte, zeigte der Computer den Bundespolizeibeamten an, dass für die Dame am Düsseldorfer Flughafen die Reise beendet ist. Gegen die gebürtige Polin war vom Amtsgericht Arnsberg die Untersuchungshaft verfügt worden, die von der Bundespolizei jetzt vollstreckt wurde. Der 41-jährigen Frau wird vorgeworfen, im Zeitraum von 2012 bis 2018 in insgesamt 21 Fällen Steuern hinterzogen zu haben. In den genannten Jahren vertrieb die Frau auf einer Internetplattform Spielekonsolen, Spielprogramme und Zubehör und erzielte dadurch einen Umsatz von ca. 1,5 Millionen Euro. Nach vorläufiger Berechnung wurde somit Umsatzsteuer in Höhe von 174.120.- EURO fällig, die den Finanzbehörden vorenthalten wurde. Da sie ihren Lebensmittelpunkt bereits ins Ausland verlegt hatte und für die Justizbehörden unter ihrer bekannten Adresse nicht erreicht wurde, war sie jetzt zur Festnahme ausgeschrieben. Die Bundespolizei nahm die Frau fest und überstellte sie an den Haftrichter.

