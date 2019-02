Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dortmunder Bundespolizei vollstreckt erneut Haftbefehle

Dortmund/Bochum (ots)

Erst am heutigen Morgen (26. Februar) hatten Beamte der Dortmunder Bundespolizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. In der Mittagszeit gegen 13 Uhr kam ein weiterer Gesuchter mit gleich zwei Fahndungsausschreibungen hinzu.

Bundespolizisten haben am Mittag im Dortmunder Hauptbahnhof am Treppenabgang zur U-Bahn einen 25-jährigen deutschen Staatsangehörigen kontrolliert. Die Überprüfung seiner Personalien hatte zum Ergebnis, dass der Mann aus Bochum gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. In beiden Fällen verstieß der 25-Jährige gegen das Betäubungsmittelgesetz und wurde zur einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 3.200 Euro verurteilt, die er offensichtlich nicht beglichen hatte. Auch heute konnte er den Betrag nicht aufbringen und bei der Bundespolizei einzahlen.

Der Mann aus Bochum wurde in die JVA eingeliefert und hat nun ersatzweise eine Freiheitsstrafe von insgesamt 320 Tagen zu verbüßen.

