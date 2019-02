Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: RB 46 - Streit um Fahrausweis eskaliert - Bundespolizei ermittelt nach Körperverletzung

Bochum - Gelsenkirchen (ots)

Ein Streit zwischen Mitarbeitern der Abellio RB 46 und zwei Fahrgästen soll am frühen Samstagmorgen (23. Februar) in einer handfesten Auseinandersetzung geendet sein.

Gegen 01:50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei zum DB-Haltepunkt Bochum-Hamme gerufen. Dort sollte es zu einer Streitigkeit zwischen dem Zugpersonal der RB 46 und zwei Fahrgästen gekommen sein.

Vor Ort erklärte die 30-jährige Abellio-Mitarbeiterin, dass ein Fahrgast den Zug ohne Fahrausweis genutzt hätte. Deswegen sollte der 32-jährige Gelsenkirchener den Zug verlassen. Dieser weigerte sich jedoch und kaufte sich beim Halt des Zuges in Bochum-Hamme einen Fahrschein am Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig, um kurz darauf erneut den Zug zu nutzen. Trotz der Information der Zugbegleiterin, dass dies so nicht gehen würde, stieg der Mann erneut in den Zug. Daraufhin schaltete sich der 31-jähriger Triebfahrzeugführer des Zuges ein.

Dieser soll nach Zeugenaussagen durch den Gelsenkirchener und seinen 45-Jährigen Begleiter angegriffen und in den Schwitzkasten genommen worden sein. Der Triebfahrzeugführer stellte Strafantrag wegen gefährlicher Körperverletzung gegen beide Männer.

Die beiden 31- und 45-jährigen Männer aus Gelsenkirchen erklärten ihrerseits, dass der Triebfahrzeugführer sie aus den Zug auf den Bahnsteig gestoßen bzw. einen der Männer so gegen die Abteilwand gestoßen hätte, dass dieser mit dem Kopf dagegen stieß.

Wie genau sich der Sachverhalt tatsächlich ereignet hat, müssen nun weitere Zeugenvernehmungen und eine Auswertung der Videoaufzeichnungen aus dem Zug ergeben.

Die Bundespolizei leitete gegen die beiden Gelsenkirchener ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, gegen den Triebfahrzeugführer ein Verfahren wegen Körperverletzung ein.

