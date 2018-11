BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei auf der Autobahn; Kroate versteckte 42,8 Kilogramm Amphetamine im Wert von 505.000 Euro im Unterboden eines Smart

Kleve - Kempen - Mönchegladbach (ots) - Am Donnerstagabend, 15. November 2018 um 19:45 Uhr, überprüfte die Bundespolizei einen 30-Jährigen Kroaten in einem Smart mit Stuttgarter Zulassung auf der A 61 bei Mönchengladbach-Rheydt. Der sichtlich nervöse Reisende gab an, dass er auf der Fahrt von Breda nach Stuttgart sei, um dort seine Freundin zu besuchen. Nachdem ein durchgeführter Drogenwischtest positiv auf Amphetamine reagierte, schauten die Beamten genauer nach. Im Fahrzeug wurde anschließend in einem doppelten Unterboden insgesamt 42,8 Kilogramm Amphetamine aufgefunden und sichergestellt. Die weitere Sachbearbeitung wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch das Zollfahndungsamt Essen übernommen. Aufgrund des vorbeschriebenen Sachverhalts stellte die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach Antrag auf Erlass eines Haftbefehls, welcher durch das Amtsgericht Mönchengladbach auch erlassen wurde. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

