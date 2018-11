BPOL NRW: Bundespolizei nimmt polizeibekannten Schleuser fest - Amtsgericht Aachen verhängt Untersuchungshaft

Aachen (ots) - Die Bundespolizei hat einen polizeibekannten Schleuser nach seiner Einreise aus Belgien festgenommen. Die Beamten konnten ihn mit 5 unerlaubt eingereisten Personen auf der Eupenerstraße in Aachen stellen. Gegen den Beschuldigten liegen bereits 2 laufende Bewährungen wegen einschlägiger Taten vor. Zudem hatte einer der geschleusten Personen in einem Schuh noch einen total gefälschten französischen Personalausweis versteckt gehabt. Dieser wurde beschlagnahmt. Ein Insasse des Fahrzeuges war über 12 Jahre bei den deutschen Behörden als untergetaucht verzeichnet und verfügte damals über einen festen Aufenthaltstitel. Er wurde an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet, die über seinen weiteren Aufenthalt in Deutschland entscheidet. Zwei weitere Personen wurden mit einer Aufforderung Deutschland zu verlassen, wieder auf freien Fuß gesetzt. Einer stellte ein Asylgesuch und wurde an eine Aufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen den Schleuser aufgenommen.

Die Bundespolizeiinspektion Aachen verzeichnete in den letzten drei Tagen 18 unerlaubte Einreisen.

