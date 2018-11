BPOL NRW: Zugbegleiter durch 18-Jährigen verletzt

Düsseldorf (ots) - Ein 18-Jähriger schlug und trat am Sonntagabend (18. November) um 18.20 Uhr im Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Zugbegleiter (28) nach einer Fahrkartenkontrolle. Die Bundespolizei nahm den jungen Mann vorläufig fest.

Der Düsseldorfer fuhr auf der S11 ohne Fahrausweis. Der Mitarbeiter der DB AG wollte den jungen Mann zur Identitätsfeststellung bis zum Eintreffen der Bundespolizei festhalten. Der 18-Jährige hatte allerdings einen anderen Plan und versuchte zu flüchten. Dem Zugbegleiter gelang es die Flucht zu verhindern. Jedoch nicht ohne Gegenwehr. Der Tatverdächtige schlug dem 28-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, trat ihm in den Unterleib und griff ihn mit Kopfstößen an.

Als die Beamten der Bundespolizei eintrafen, hielten sie den aggressiven jungen Mann von dem Zugbegleiter fern, legten ihm die Handfesseln an und brachten ihn auf die Dienststelle. Zeugen bestätigten die Aussagen des Zugbegleiters. Der Geschädigte wurde verletzt und klagte über Schmerzen im Gesicht, an der Hand und im Unterleib. Er gab an, sich selbständig in ein Krankenhaus begeben zu wollen.

Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Nach Eröffnung des Tatvorwurfes wurde der Tatverdächtige entlassen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Düsseldorf

Dajana Burmann

Telefon: +49 (0) 211 179276-150

Mobil: +49 (0) 173 56 78 643

E-Mail: presse.d@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bismarckstraße 108

40210 Düsseldorf





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell