BPOL NRW: Wilde Prügelei an der Katharinentreppe - Bundespolizei muss Pfefferspray einsetzen

Dortmund - Hagen (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens acht Personen kam es am frühen Sonntagmorgen (11. November) am Dortmunder Hauptbahnhof.

Gegen 06:00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei auf eine Prügelei von mindestens acht Personen aufmerksam. Auf dem Platz unmittelbar vor der Treppe schlugen und traten mehrere Personen auf einen am Boden liegenden 23-jährigen Mann aus Hagen ein. Daraufhin begaben sich die Bundespolizisten zu der Auseinandersetzung und versuchten, die Männer davon abzuhalten, auf den am Boden liegenden Mann weiter einzutreten. Auf Grund der Personenüberzahl gelang dies erst durch den Einsatz von Pfefferspray. Daraufhin flüchteten mehrere Personen in Richtung Innenstadt.

Lediglich ein 26-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Bei diesem handelt es sich um einen angolanischen Staatsangehörigen aus Dortmund. Zusammen mit dem Opfer, der aus Guinea stammt, wurde er zur Wache begleitet. Trotz mehrfacher Befragung zum Sachverhalt, konnte oder wollten weder der Tatverdächtige noch das Opfer Gründe für die Auseinandersetzung nennen.

Zwei unabhängige Zeugen konnten ebenfalls kein "Licht ins Dunkel" bringen, so dass das Motiv erst noch ermittelt werden muss. Der Hagener erlitt durch den Angriff mehrfache Verletzungen im Gesicht und am Körper. Eine ärztliche Behandlung schlug er jedoch aus.

Gegen den in Dortmund wohnhaften Mann leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

