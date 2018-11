BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Ladendieb mit 2 Promille fest

Köln (ots) - Am 9.11.2018 gegen 18:30 Uhr nahmen Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof einen Ladendieb fest, der in einem Tabakgeschäft zwei Zigarettendosen und, zuvor, eine Sonnenbrille entwendet hatte.

Am Freitagabend wurde die Bundespolizei alarmiert, weil ein Mann in einem Tabakladen im Kölner Hauptbahnhof nach Diebstahl durch einen Ladendetektiv festgehalten wurde. Vor Ort wollte sich der 32-jährige Lette nicht ausweisen. Auf der Dienststelle fanden die Polizisten neben seinem Reisepass eine Sonnenbrille auf, die einem weiteren Diebstahl im Bahnhof zugeordnet werden konnte.

Der Dieb war in der Vergangenheit bereits häufiger durch ähnliche Delikte aufgefallen und wurde durch die Staatsanwaltschaft Köln wegen "Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz" gesucht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam verbracht.

Die Bundespolizei leitete zwei Ermittlungsverfahren wegen "Diebstahl geringwertiger Sachen" ein.

