BPOL NRW: POR Stefan Jäger verabschiedet sich von der BPOLI Kleve

Der scheidende Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektioñ Kleve POR Stefan Jäger und seine Tochter Helene freuten sich über das Geschenk der Kolleginnen und Kollegen, den bundespolizeiblauen Klever Schwan.

Kleve - Viersen - Wesel - Borken - Kempen - Weeze (ots) - 5 ½ Jahre lang oblag POR Stefan Jäger die Leitung der Bundespolizeiinspektion Kleve. Am 29.06.2018 verabschiedete er sich im Beisein seiner Familie im Rahmen einer kleinen Feierstunde von einigen Gästen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BPOLI Kleve. Als Herr Jäger Anfang 2013 von der BPOLI Berlin - Ostbahnhof an den Niederrhein wechselte, bedeutete dies beruflich als auch privat eine große Veränderung. Von der Großstadt mit rein bahnpolizeilichem Aufgabengebiet zog er an den ländlichen Niederrhein mit integrativer Aufgabenwahrnehmung im bahn - und grenzpolizeilichen Bereich. In einer Ansprache skizzierte der stellvertretende Inspektionsleiter EPHK Christoph Weber besondere Einsatzanlässe und Aufträge, die POR Jäger während seiner Zeit in Kleve zu bewältigen hatte. Zur Erinnerung an seine Verwendung übergaben ihm die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den "Klever Schwan" in der bisher einmaligen Bundespolizeilackierung.

Mit der künftigen Verwendung als Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Trier steht für POR Jäger eine ebenso vielfältige Aufgabe wie in Kleve bevor.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundespolizeiinspektion Kleve wünschen Herrn Jäger einen guten Start in die neue Funktion und hoffen, dass der Klever Bundespolizei - Schwan als positives Andenken in Trier dienen wird.

Eine offizielle Übergabe der Leitung der Bundespolizeiinspektion Kleve erfolgt nach Benennung eines Nachfolgers.

