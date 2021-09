Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: weitere Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bereits am Donnerstag, 09. September 2021, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr, wurde in der Bunzlauer Straße ein hochwertiges Pedelec eines 66-Jährigen aus Cloppenburg gestohlen. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein schwarzes Fahrrad des Herstellers KALKHOFF, Modell "Image 5.I Advance BL". Das Pedelec hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 8-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cloppenburg, Tel.: (04471) 18600.

