Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Durchsuchung nach zahlreichen Diebstählen aus Baustellenfahrzeugen: Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut (mit Foto)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Im Zeitraum November 2020 bis April 2021 kam es im Stadtgebiet Cloppenburg zu zahlreichen Diebstählen aus Baufahrzeugen. Der Täter entwendete aus den unverschlossenen Fahrzeugen Bargeld und andere kleinere Wertgegenstände. Nachdem der Täter das Geld entnommen hatte, warf er in vielen Fällen die Geldbörse in nächstgelegene Postkästen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Täter meist zur Mittagszeit im Stadtgebiet mit einem Fahrrad unterwegs und suchte nach geeigneten Tatobjekten - vornehmlich an Baustellen. Intensive Ermittlungen führten dazu, dass sich nun der Verdacht gegen einen 37-jährigen Mann aus Cloppenburg erhärtete. Auf Antrag der StA Oldenburg beim Amtsgericht Oldenburg wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung, in der er mit seiner Mutter lebt, erlassen. Der Beschluss wurde am Mittwoch, 19. Mai 2020, umgesetzt. Die Mutter zeigte sich vehement unkooperativ und hatte den Zutritt zur Wohnung verweigert, sodass die Tür gewaltsam durch die Polizei geöffnet werden musste. Der Tatverdächtige konnte nicht angetroffen werden. Die Polizeibeamten stellten einige Beweismittel sicher sowie mutmaßliches Diebesgut. Einige Gegenstände konnten noch nicht zugeordnet werden. Möglicherweise stammen sie auch aus bislang noch nicht zur Anzeige gebrachten Taten. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer hat eine verdächtige Person mit den oben genannten Verhaltensweisen beobachtet und kann Angaben dazu machen? Wem gehören die abgebildeten Gegenstände? Wir weisen zudem darauf hin, Fahrzeuge bei Verlassen stets zu verschließen, um Diebstahlstaten zu verhindern. Auch Wertgegenstände sollten stets am Körper getragen und nicht im Fahrzeug deponiert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

