Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 28. April 2021, 18.00 Uhr und Donnerstag, 29. April 2021, 08.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Holzelement eines Zufahrtstores in der Straße Am Waldeck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Montag, 19. April 2021, 00.00 Uhr und Donnerstag, 29. April 2021, 07.00 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter die rückwärtigen Klinkermauern einer Turnhalle und eines Dorfgemeinschaftshauses am Beverbrucher Damm mit goldener Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell