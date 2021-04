Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Taschendiebstahl

Am Sonntag, den 18. April 2021, kam es in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr in der Cloppenburger Lange Straße im Bereich eines Kreditinstitutes und einer Eisdiele zu einem Taschendiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus der Handtasche der 74-jährigen Geschädigten einen Beutel, in welchem sich neben Bargeld auch ihre EC-Karte sowie Ausweispapiere befanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Essen (Oldenburg) - versuchter Diebstahl von Kupferrohren

In der Zeit zwischen Samstag, dem 17. April 2021, 18.00 Uhr, und Sonntag, dem 18. April 2021, 08.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Ahauser Straße Kuperfallrohre von einer restaurierten Scheune zu demontieren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer: (0 54 34) 92 47 00 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 18. April 2021, gegen 11.00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Quakenbrück mit seinem Roller die Quakenbrücker Straße in Fahrtrichtung Quakenbrück. Hierbei trug er keinen Helm. Im Zuge einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sein Atemalkoholwert betrug 1,47 Promille. Zudem bestand für den Roller kein Versicherungsschutz. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Molbergen - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Sonntag, den 18. April 2021, um 14.30 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Mann aus Molbergen mit seinem Fahrrad den Radweg rechtsseitig der Peheimer Straße aus Richtung Molbergen kommend in Fahrtrichtung Peheim. Zur gleichen Zeit befuhr eine 35-jährige Frau aus Lindern mit ihrem Pkw die Peheimer Straße in Fahrtrichtung Molbergen. In Höhe der Einmündung Moorstraße fuhr der 77-jährige dann plötzlich auf die Straße. Die Fahrerin des PKW konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Das Fahrrad des 77-jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Am verunfallten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell