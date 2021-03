Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 06.März 2021, zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Stadtpark zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein/Ausparken einen dort geparkten PKW Audi. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

