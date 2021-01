Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 28. Januar 2021, kam es zwischen 16.45 und 17.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Audi A6 Avant. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 29. Januar 2021, kam es um 06.45 Uhr an einem Kreisverkehr der Bahnhofsallee zur Elberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr einen 19-jährigen Fahrradfahrer aus Löningen. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrrad unzureichend beleuchtet.

