POL-CLP: Pressemeldung 20./21.11.20

Verkehrsunfälle 49696 Molbergen, Molbergen, Peheimer Straße, Fr., 20.11.2020 17:30 Uhr Ein 61-jähriger PKW-Fahrer aus Molbergen touchiert mit seinem Pkw, aufgrund starker Alkoholisierung (AAK 3,36 Promille), zwei entgegenkommende Fahrzeuge (LKW, Fahrer 66 Jahre aus Friesoythe; PKW, Fahrer 48 Jahre aus Lorup). Ein weiteres Fahrzeug kann eine Kollision nur knapp verhindern. Es entsteht Sachschaden an drei Kraftfahrzeugen (rund 9000 Euro). Beim Verursacher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

49632 Essen (Oldenburg), Kellerdamm/Bunner Straße, Fr., 20.11.2020 17:00 Uhr Ein 23-jähriger LKW-Fahrer aus Goldenstedt befuhr mit seinem Kleintransporter den Kellerdamm und beabsichtigte nach rechts auf die Bunner Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den LKW eines 37-Jährigen aus Drebber, der die Bunner Straße aus Richtung Brookstreek kommend befuhr. Dieser wich nach links aus und beabsichtigte, den Aufbiegenden zu überholen. Hierbei berührten sich die Fahrzeuge. Es entstand Schaden von rund 3500 Euro.

49632 Essen (Oldenburg), Bunner Straße, Lagedamm Fr., 20.11.2020 13:00 Uhr Ein 52-Jähriger aus Lastrup befuhr mit seinem Sattelzug die Landesstraße von Quakenbrück in Richtung Bunnen und wurde von einem 70-Jährigen aus Lohne mit dessen PKW überholt. Aus dem Lagedamm bog ein 33-Jähriger aus Rinteln mit seinem Sprinter auf die Landesstraße auf. Hierbei stieß er seitlich gegen den PKW, der dadurch gegen die Sattelzugmaschine gedrückt wurde. Es entstand Schaden von rund 18.000 Euro.

Einbruchdiebstahl aus Lagerhalle 49685 Garthe, Garther Straße 41, Mi., 18.11.2020 16:00 - Do., 19.11.2020 15:00 Bislang unbekannte Täter brachen auf dem landwirtschaftlichen Anwesen gewaltsam das Vorhängeschloss der Werkstatttür auf und entwendeten aus dieser diverse hochwertige Akku-Werkzeuge. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Schadenshöhe: 1510 Euro.

Verstöße gegen die Corona-VO Am Freitag, um 20.30 Uhr, versammelten sich mindestens 20 Heranwachsende und Jugendliche bei der Johann-Comenius-Schule in Cloppenburg. Bei Eintreffen der Streifenwagen flüchteten alle. Neun Personen konnten festgehalten und die Personalien festgestellt werden. Es handelte sich um Heranwachsende und Jugendliche im Alter von 16 bis 29 Jahren. Einige waren alkoholisiert. Gegen alle wurde Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen. Eine Einsicht war bei den Personen nicht vorhanden. In Dwergte trafen sich am Freitag, gegen 22.00 Uhr, drei Jugendliche/Heranwachsende aus drei Haushalten bei einer Holzhütte, um zusammen Alkohol zu trinken. Auch hier folgten Anzeigen und Platzverweise. In Lastrup trafen sich am Freitag, gegen 21.40 Uhr, vier Heranwachsende/Erwachsene bei der Kirche. Auch sie kamen aus verschiedenen Haushalten. Sie wurden des Platzes verwiesen und es werden Anzeigen gefertigt.

