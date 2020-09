Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Landkreis Cloppenburg - Übersicht der neuen Telefon- und Faxnummern der Polizeistationen

Wie bereits berichtet wurden in den letzten Wochen die Erreichbarkeiten der Polizeistationen im Landkreis Cloppenburg umgestellt. Hierbei haben sich auf die Faxnummer geändert.

PSt Barßel 04499-922200 Fax: 04499-9222010 PSt Bösel 04494-922620 Fax: 04494-9226210 PSt Saterland 04498-923770 Fax: 04498-9237710 PSt Lastrup 04472-932860 Fax: 04472-9328610 PSt Lindern 05957-967790 Fax: 05957-9677910 PSt Molbergen 04475-941220 Fax: 04475-9412210 PSt Löningen 05432-803840 Fax: 05432-8038410 PSt Essen 05434-924700 Fax: 05434-9247010 PSt Cappeln 04478-958600 Fax: 04478-9586010 PSt Emstek 04473-932180 Fax: 04473-9321810 PSt Garrel 04474-939420 Fax: 04474-9394210

Löningen - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 26. September 2020, 18.30 Uhr und Montag, 28. September 2020, 12.00 Uhr kam es in der Ehrener Straße zu einem Einbruch in ein unbewohntes Haus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchte es nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er Unterhaltungselektronik. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Emstek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 28. September 2020, wurde um 17.30 Uhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Emstek auf der Margarethenstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Essen (Oldbg.) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 28. September 2020, kam es um 13.18 Uhr auf der Straße Uhlenflucht zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Quakenbrück geriet aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab, prallte dort gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20000 Euro.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 28. September 2020, kam es zwischen 14.00 und 17.00 Uhr auf der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich im Vorbeifahren den Außenspiegel eines Ford Transit, der auf einem Parkstreifen stand. Anschließend entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des 100 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

