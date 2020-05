POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Diebstahl von zwei Crossmaschinen

Am 22.05.2020, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 15:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Crossmaschinen aus einem Holzschuppen in der Straße Pastorenbusch in 49661 Cloppenburg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 gerne entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung durch Graffiti an PKW

Am 21.05.2020, gegen 02:35 Uhr, besprühten derzeit unbekannte Täter an mehreren Stellen den Gebäudekomplex einer Schule in 49681 Garrel in der Schulstraße, die benachbarten Sporthalle und ein Kassenhäuschen mit Graffiti. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer 04474/310 in Verbindung zu setzen.

Molbergen - Sachbeschädigung an Laterne

Im Zeitraum vom 20.05.2020/20:00 Uhr bis zum 21.05.2020/10:00 Uhr stoßen unbekannte Täter eine Laterne im Prozessionsweg in 49696 Molbergen um und beschädigen diese dadurch. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Molbergen unter der Telefonnummer 04475/1565 in Verbindung zu setzen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 22.05.2020, um 12:07 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger aus Garrel mit einem Kleinkraftrad die Pfarrer-Landgraf-Straße in 49681 Garrel, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Dem beschuldigten Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis seitens der Polizei eingeleitet.

Essen (OL) - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Am 22.05.2020, um 12:15 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger aus Essen (OL) mit einem Kleinkraftrad die Straße "Holthoke" in 49632 Essen (OL), obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand der 30-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und das Kleinkraftrad war nicht versichert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,8 Promille. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter Alkoholeinfluss eingeleitet. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 23.05.2020, um 01:13 Uhr, befuhr ein 15-Jähriger aus Emstek mit einem Kleinkraftrad die Emsteker Straße in 49661 Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Dem beschuldigten Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis seitens der Polizei eingeleitet.

Essen (OL) - Verkehrsunfallflucht

Am 20.05.2020, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren oder Rückwärtsfahren, gegen eine Grundstücksmauer im Calhorner Kirchweg in 49632 Essen (OL). Die Mauer wurde dabei nicht unerheblich beschädigt. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Essen unter der Rufnummer 05434/3955 in Verbindung zu setzen.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am 22.05.2020, um 17:30 Uhr, wurde ein 17-Jähriger aus Garrel von einer 46-Jährigen aus Cloppenburg ordnungsgemäß auf der Garreler Straße in 49681 Garrel überholt. In diesem Moment scherte auch der 17-Jährige mit seinem PKW zum Überholen aus. Daraufhin wich die 46-Jährige aus, geriet auf den angrenzenden Grünstreifen und schleuderte schließlich gegen eine 63-jährige PKW-Fahrerin, ebenfalls aus Garrel. Die 46- und die 63-Jährige wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

