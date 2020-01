Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Einbruch in eine Doppelhaushälfte

Am Sonntag, 19. Januar 2020, zwischen 00.15 Uhr und 05.10 Uhr trat ein bislang unbekannter Täter gegen eine Balkontür einer Doppelhaushälfte in der Hafenstraße. Durch das Eintreten der Tür gelangte er in das Innere des Gebäudes. Bislang konnte noch nicht festgestellt werden, ob Diebesgut erlangt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:

POKin Uta-Masami Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell