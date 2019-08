Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Einbruch in Werkstatt

Zwischen Sonntag, 18. August 2019, 22.00 Uhr, und Montag, 19. August 2019, 15.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine private Werkstatt in der Straße Hünesteine ein. Aus dem Inneren entwendete er diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Emstek/Höltinghausen - Brand einer Korntrocknungsanlage

Am Montag, 19. August 2019, geriet um 14.20 Uhr eine Korntrocknungsanlage an der Hauptstraße in Brand. Ursächlich hierfür dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand ein technischer Defekt gewesen sein. Die Feuerwehr Emstek rückte aus um den Brand zu bekämpfen. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Essen - Pkw zerkratzt

Am Sonntag, 18. August 2019, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter zwischen 12.00 und 16.00 Uhr den Lack eines Skoda Fabia, der im Lärchenweg stand. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Essen - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Montag, 19. August 2019, 15.00 Uhr, und Dienstag, 20. August 2019, 01.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen VW Passat, der auf einem Mitarbeiterparkplatz an der Waldstraße stand. Der Wagen wurde u.a. zerkratzt, die Außenspiegel beschädigt und die Reifenventile entfernt. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 19. August 2019, wurde um 20.00 Uhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel auf der Emsteker Straße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

