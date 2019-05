Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Samstag, 18.05.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Führen eines PKW unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitagabend um 22.30 h wurde an der Hauptstraße in der Gemeinde Saterland, OT: Strücklingen, ein 26jähriger Saterländer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer eines PKW unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den Saterländer eingeleitet. Im PKW wurden zusätzlich weitere Betäubungsmittel in geringer Menge aufgefunden. Ein gesondertes Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde ebenfalls eingeleitet.

