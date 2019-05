Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Betrunken mit Fahrrad gefahren

Am Montag, 13. Mai 2019, teilte um 17.02 Uhr ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass ein Fahrradfahrer auf der L852 im Bereich Fladderlohausen in starken Schlangenlinien fahren würde. Beim Anhalten sei dieser sogar vom Fahrrad gefallen. Die Polizeibeamten konnten einen 54-jährigen Mann aus Holdorf kontrollieren, der im Rahmen eines Atemalkoholtests einen Wert von 2,35 Promille erreichte. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt mit jeglicher Art von Fahrzeugen untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 13. Mai 2019, kam es um 14.17 Uhr auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Motorrad-Fahrer aus Vechta befuhr die Oldenburger Straße in Richtung Vechta und beabsichtigte nach rechts in die Bakumer Straße abzubiegen. Dies übersah eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Zwischenahn, die in gleicher Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt worden ist. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Montag, 13. Mai 2019, um 12.30 Uhr befuhr ein 49-Jähriger aus Ahaus mit einem Kleinkraftrad einen Kreisel der B 214 und geriet aufgrund einer Ölspur ins Rutschen und stürzte. Die Ölspur war von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer verursacht worden, der die B 214 von Diepholz kommend in Richtung Bersenbrück befuhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Montag, 13. Mai 2019, um 23.19 Uhr befuhren ein 20-Jähriger aus Damme und ein 21-Jähriger aus Damme nacheinander mit ihrem Pkw die Vördener Straße von Damme stadtauswärts. In Höhe einer dortigen Aral-Tankstelle bremste der 20-Jährige stark ab, um auf das Tankstellengelände nach links aufzufahren. Der nachfolgende Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Sachschaden beträgt 15.000,00 EUR. Es wurden keine Personen verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell