Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Scharrel - versuchter Diebstahl aus Schiedsrichterkabine des SV Scharrel

Am Montag, den 13.Mai 2019, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter die Schiedsrichterkabine am Sportplatz in Scharrel aufzuhebeln. Es blieb bei einem Versuch. An der Kabine entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.04498-2111) entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung an Hauseingangstür

Am Samstag, den 11.Mai 2019, in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 23.15 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in der Tjalkstraße ein Stein gegen die verglaste Hauseingangstür eines Einfamilienhauses geworfen. Hierbei wurde der Glaseinsatz beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Saterland/Strücklingen - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 13.Mai 2019, um 17.40 Uhr befuhr ein 24-jähriger Papenburger mit seinem PKW die Wittensander Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Gegen den Betroffenen wurde ein Bußgelderfahren eingeleitet.

