Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diesel aus Bagger gestohlen

Zwischen Freitag, 10. Mai 2019, 13.00 Uhr und Montag, 13. Mai 2019, 07.00 Uhr, kam es an einer Baustelle in der Straße Varnhorn erneut zum Diebstahl von etwa 100 Litern Diesel aus dem Tank eines dort abgestellten Baggers. Die letzte Tat ereignete sich, wie bereits berichtet, an dieser Stelle in der Nacht vom 08. auf den 09. Mai 2019. In beiden Fällen ist der Täter bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-351) entgegen.

