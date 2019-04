Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Ladendiebstahl

Am 04. April 2019 kam es gegen 19.55 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft Am Alten Hafen zu einem Ladendiebstahl von zwei bislang unbekannten männlichen Tätern. Einer der Unbekannten wurde von einem Angestellten angesprochen, da er offensichtlich eine unbezahlte Jeans unter der Jogginghose getragen haben soll. Daraufhin flüchtete er Unbekannte fußläufig in Richtung Famila. Ein zweiter unbekannter Täter flüchtete ebenfalls und nahm dabei ein T-Shirt mit, ohne dieses zu bezahlen. Die Personen wurden wie folgt beschrieben. Der erstgenannte Täter soll 175 cm groß und etwa 30 Jahre alt sein. Von der Statur soll er kräftig gewesen sein. Er soll mit einer dunklen Jogginghose und Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Außerdem soll er eine dunkelbraune Kurzhaarfrisur tragen. Der andere Täter soll ebenfalls 175 cm groß und etwa 30 Jahre alt sein. Der schlanke Unbekannte soll mit einer khakifarbenen Hose und Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 03. April 2019 kam es in der Zeit von 19.20 Uhr bis 19.30 Uhr am Koppelweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Rahmen eines Einsatzes stand ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Wanblinklicht am Fahrbahnrand der o. g. Straße. Bei der Rückkehr stellten die eingesetzten Sanitäter/Assistenten fest, dass der rechte Außenspiegel beschädigt war. Vermutlich wurde dieser durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe/Markhausen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 04. April 2019 befuhr eine 51-jährige Friesoytherin gegen 17.00 Uhr mit ihrem Pkw Chevrolet die Hauptstraße in Markhausen in Fahrtrichtung Friesoythe. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baumstumpf. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell