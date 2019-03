Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Polizeikommissariat Friesoythe für den Nordkreis 22.-24.03.2019

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Ramsloh

Am Freitag, 22.03.2019 gegen 22:00 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Ramsloh festgestellt, dass ein 21-jähriger PKW-Führer aus dem Saterland unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei einem Mitfahrer, einem 20-jährigen Mann aus dem Saterland, konnten die Beamten zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln auffinden und sicherstellen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Scharrel

Am Samstag, 23.03.2019 gegen 12:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Scharrel einen 29-jährigen PKW-Fahrer aus dem Saterland. Es wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 38-jährigen Fahrzeughalter aus der Gemeinde Barßel, der sich im PKW befand, wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. Es besteht der Verdacht, dass er sich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar gemacht haben könnte.

