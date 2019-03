Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 22.03.2019 bis 23.03.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl in Tabakgeschäft - In der Zeit von Freitag, 22.02.2019, gegen 18:10 Uhr bis Samstag, 23.03.2019, 06:25 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Tabakgeschäftes in der Mühlenstraße in Cloppenburg auf und entwendeten aus dem Verkaufsraum diverse Tabakwaren in unbekannter Höhe. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, möchten sich bitte mit der Polizei Cloppenburg unter 04471-1860-0 in Verbindung setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Freitag, 22.03.2019, gegen 18:15 Uhr kam es in Cloppenburg, auf dem Garreler Weg zu einem Auffahrunfall, wobei eine 21-jährige Beifahrerin aus Essen / Oldb. leicht verletzt wurde. Ein 46-jähriger Essener und ein 27-jähriger Friesoyther befuhren in genannter Reihenfolge mit ihren PKW, VW Golf und Citroen Berlingo den Garreler Weg aus Richtung Garrel kommend in Richtung Cloppenburg. Der Fahrzeugführer des VW musste verkehrsbedingt an einer Verkehrsinsel halten. Der Führer des Citroen erkannte dies zu spät und fuhr auf. Die Beifahrerin des PKW VW zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Löningen - Kennzeichendiebstahl - Am Freitag, 22.03.2019, in der Zeit von 07:50 Uhr bis 09:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das Kennzeichenschild CLP-TK 42 von einem Kleinkraftrad, welches an der Ringstraße in Löningen abgestellt war. Es entstand ein geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter der Rufnummer 05432-9500 entgegen.

