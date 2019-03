Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Montag, 18. März 2019, von 14.05 Uhr bis 17.35 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz der Willohstraße in Vechta geparkten grauen Pkw VW Passat an dem linken Außenspiegel der Fahrertür und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne Feststellung seiner Personalien. Vermutlich wurde der Pkw beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Donnerstag, 21. März 2019, 13.00 Uhr, bis Freitag, 22. März 2019, 08.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rasta Domes, Pariser Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Kleinbus. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

