Damme - Körperverletzung

Am Sonntag, 24. Februar 2019, um 22.00 Uhr, während des Dammer Carnevals, wurde ein 41-Jähriger aus Holdorf von einem unbekannten Täter geschlagen. Die Tat ereignete sich in Höhe Größe Straße 11 vor einem Festzelt. Durch den Schlag fiel das Opfer bewusstlos auf den Boden und erlitt Verletzungen, die einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus erforderten. Der Täter trug ein "Luigi"-Kostüm und flüchtete in Richtung Innenstadt. Die Polizei Damme bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 54 91 / 95 00 zu melden.

Damme - Diebstahl eines E-Bikes

Am Mittwoch, 27. Februar 2019, entwendete zwischen 18.00 und 20.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter ein Damen-E-Bike in schwarz, das am Sperberwall stand. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

