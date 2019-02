Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Dammer Carneval, Sonntag, 25. Februar 2019

Am Sonntag, 25. Februar 2019, fand in Damme der traditionelle Karnevalsumzug bei sonnigem Wetter statt. Nach Angaben des Veranstalters bestaunten etwa 40000 Besucher den Umzug mit seinen Umzugswagen und deren Teilnehmern. Aus polizeilicher Sicht kann dem guten Wetter entsprechend ein ruhiger und störungsfreier Verlauf berichtet werden. Es kam lediglich zu einigen Verkehrsordnungswidrigkeiten. In der Nacht vom Sonntag auf Montag wurde dann von zahlreichen Besuchern im Bereich der Innenstadt gefeiert. Es kam vereinzelt zu Straftaten wie Sachbeschädigungen, Körperverletzungen oder Beleidigungen. Die Anzahl der Vorfälle hielt sich jedoch in einem solchen Rahmen, dass aus Sicht der Polizei diese Nacht, wie bereits der Tag, insgesamt friedlich verlaufen ist.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell