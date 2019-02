Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Zwei Pkw in Brand geraten

Am Sonntag, 24. Februar 2019, gerieten um 22.04 Uhr zwei Pkw BMW 1er, die auf einem Parkplatz an der Eschstraße standen, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Beide Pkw wurden vollständig zerstört. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf 40000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg war mit vier Einsatzfahrzeugen und 28 Kameraden vor Ort und löschte die Fahrzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 24. Februar 2019, wurde um 17.00 Uhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg auf der Lindenallee kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 24. Februar 2019, kam es an der Alten Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Mann aus Cloppenburg und seine 62-jährige Frau standen mit ihrem Pkw auf der Abbiegespur der Alten Bundesstraße, als ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer von hinten auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde das Ehepaar leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung der Justus-von-Liebig-Straße. Bei dem Fahrzeug des Verursachers könnte es sich um einen Peugeot gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Garrel - Betrunken gegen Baum geprallt

Am Sonntag, 24. Februar 2019, kam es um 23.00 Uhr auf der Kaiforter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Mann aus Garrel und sein 26-jähriger Beifahrer kamen nach links von der Straße ab und prallten gegen einen Baum. Der Unfall wurde durch einen Zeugen gemeldet. Am Unfallort ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert gewesen sein könnte. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis vorläufig sichergestellt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Fahrer die Polizisten. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

