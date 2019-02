Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Pkw zerkratzt

In der Nacht auf Sonntag, 24. auf 25. Februar 2019, ist in Friesoythe auf dem Parkplatz einer Diskothek an der Elbestraße ein Audi A 4 beschädigt worden. Der Lack des Pkw wurde an einer Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Friesoythe, Tel.: 04491 90316-0.

