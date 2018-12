POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen - Verkehrsunfall mit Schulbus

Am 06. Dezember 2018 befuhr ein 27-jähriger Essener gegen 07.40 Uhr mit seinem Pkw die Taubenstraße und wollte von dort nach rechts auf den Calhorner Kirchweg aufbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Schulbusses, der mit etwa 50 Kindern besetzt war und in Richtung Beverner Straße unterwegs war. Der 64-Jährige Busfahrer aus Essen konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Bus und Pkw. Dabei wurden 16 Kinder im Alter zwischen sechs und 12 Jahren leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell